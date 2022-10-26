التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يعادل زمن حصة دراسية حسب ظروف كل مدرسة

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية أن امتحان الشهر لصفوف النقل يعادل زمن حصة دراسية، ويتم اختيار الحصة التى يؤدى فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة، موضحة أن الامتحانات تعقد فى مقرر شهر أكتوبر فقط وما درسه الطالب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى، بحيث لا تؤثر على سير الدراسة، موضحة أن المديريات التعليمية راعت أثناء وضع جدول الامتحانات بأن تعقد الاختبارات بداية اليوم الدراسى وقبل نهايته بحيث يستقر الطلاب وينتظموا في اليوم الدراسى دون تعطل.

وبشأن تساؤلات البعض حول ما إذا كان لطلاب الصفين الرابع والخامس امتحانات شهر، أكدت المديريات التعليمية أنه سيتم تطبيق القرار المنظم بحيث يؤدى التلاميذ ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

وبالنسبة للاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.