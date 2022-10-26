اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: قرار المفاوضات مع روسيا يعود لكييف

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:00 ص
البيت الأبيض: قرار المفاوضات مع روسيا يعود لكييف البيت الأبيض
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البيت الأبيض، أن قرار المفاوضات مع روسيا يجب أن تتخذه السلطات الأوكرانية بشكل مستقل.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "أكدنا بوضوح أن هذا القرار يعود لأوكرانيا، وللرئيس زيلينسكي. ولا حديث عن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وأضافت أن واشنطن ترى مهمتها في ضمان "ما تحتاج أوكرانيا إليه".

وجاء ردا على طلب التعليق على دعوات المشرعين الأمريكيين للإدارة إلى أن تشارك واشنطن بالمزيد من النشاط في إجراء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

 


البيت الابيض

روسيا

اوكرانيا الحرب الروسية

الحرب فى اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

"إكسترا نيوز" تكشف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى فى اليونان

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:00 ص

كيف واجهت الدولة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي.. زيادة مخصصات الدعم منتصف 2022 بهدف تخفيف أثر التضخم على المواطنين.. ورصد 130 مليار جنيه للسلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول

الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:00 م

المفوضية الأوروبية تفعل برنامجا جديدا للأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:51 م

مستشار الأمن القومى العراقى: لن نكون طرفا فى الحرب الروسية الأوكرانية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة