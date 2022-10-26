الإحصاء: 26.9% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للإمارات بالنصف الأول عام 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتصل إلى 955.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 752.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات مسجلة 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.7%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال النصف الأول من عام 2022 :

1. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 422.7 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 125.3 مليون دولار.

3. ملابس بقيمة 77.7 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 50 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 32 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 31.8 مليون دولار.

7. زيوت عطرية بقيمة 28.1 مليون دولار.

8. محضرات خضر بقيمة 16.9 مليون دولار.

9. أثاث بقيمة 13.9 مليون دولار.

10. صابون بقيمة 11.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال النصف الأول من عام 2022

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 297.9 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 270.4 مليون دولار.

3. نحاس بقيمة 118 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 92.6 مليون دولار.

5. لؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة بقيمة 89.9 مليون دولار.

6. أسماك بقيمة 68.7 مليون دولار.

7. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 50 مليون دولار.

8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 46.1 مليون دولار.

9. مصنوعات من حديد بقيمة 28.1 مليون دولار.

10. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 25.5 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.