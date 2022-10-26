الأقصر تجهز سلسلة فعاليات احتفالا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمود العديسى، مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، عن التجهيز لتنظيم سلسلة من الفعاليات احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف محمود العديسي، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تحتفل منطقة آثار مصر العليا بإشراف إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922، وذلك هو اليوم الذى تحتفل به محافظة الأقصر بعيدها القومى.

وأوضح مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة بداية من يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2022 حتى 10 نوفمبر 2022، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات المختلفة المتنوعة مثل إقامة معرض مع استخدام التقنيات الحديثة، وجولات تعليمية داخل المدارس وورش حكى تفاعلية داخل المواقع الأثرية مع عرض بعض الأفلام الوثائقية التي تتناول حياة الملك توت عنخ آمون وقصة اكتشاف مقبرته.

وفى نفس السياق قامت إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر بتنفيذ فعاليات بعنوان "خير النيل"، على هامش الاحتفال بأعياد فيضان النيل، وذلك بالتعاون مع قصور الثقافة فرع الأقصر ووزارة شئون البيئة لمجموعة من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث بدأت الفعالية بتقديم ندوة عن الأضرار البالغة الناتجة عن تلوث النيل وكيفية الحفاظ عليه، والتي ألقاها محمد رضوان مدير عام البيئة بمحافظة الأقصر، ثم تلتها محاضرة عن خير النيل وأهميته عند المصري القديم ألقتها الدكتورة منى عبادى أثرية بمعابد الكرنك.

وأضاف محمود العديسى أن المجلس الأعلى للآثار متمثلاً فى منطقة آثار مصر العليا، وإدارة الوعي الأثري بالأقصر، يقوم بدوره فى نشر الوعى الأثرى لدى المجتمع المحلى لمحافظة الأقصر من خلال فعاليات توضح دور النيل العظيم لدى المصرى القديم والمعاصر، وذلك من خلال عرض ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، وذلك فى إطار أهداف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار عن زيادة الوعى الأثرى لتعريف المصريين بحضارتهم العظيمة.