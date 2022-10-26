اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية سيكون لها آثار إيجابية وتمس المواطن

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:58 م
أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية سيكون لها آثار إيجابية وتمس المواطن الدكتور إبراهيم مصطفى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد والتمويل والمستشار السابق لوزارة الاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادى خطوة واضحة لتعظيم الاقتصاد ومخرجات المؤتمر ستعود بالنفع على المواطن المصرى، لافتا إلى أن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية سيكون لها أثار ايجابية وتمس المواطن.

 

وأشار الدكتور إبراهيم مصطفى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادى أظهرت اهتمام بوجود استراتيجية للصناعة المصرية والمنتج المحلى، فضلا عن دعم الشركات التى توقفت عن الإنتاج من أجل الحفاظ على العمالة، مؤكدا أن ما يحدث الان دعم صريح من الدولة وجادي.

 

وتابع: "ما يحدث عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى تنفيذ فورى لتوجيهات الرئيس السيسى لدعم الاقتصاد الخاص، وفى اهتمام كبير من رأس الدولة ممثلة فى الرئيس السيسى بإعطاء توجيهات مباشرة للحكومة للتعامل مع هذه التوصيات لدعم القطاع الخاص"، لافتا إلى أن هناك تفاؤل وإيجابية فى السوق وسيظهر المزيد مع تصاعد حل مشاكل الاستيراد.

 

 


قرارات مجلس الوزراء

استاذ اقتصاد

خبير اقتصادي

المؤتمر الاقتصادي



الموضوعات المتعلقة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مجلس الوزراء يوافق على حزمة حماية اجتماعية بـ67 مليار جنيه سنويا تبدأ الشهر المقبل.. علاوة استثنائية 300 جنيه شهريا للعاملين بالجهاز الإدارى وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:23 م

مجلس الوزراء يوافق على طلب محافظة جنوب سيناء بإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:54 م

احتفالية مصر والإمارات.. قلب واحد.. 5 عقود محبة وعلاقات متجذرة تحمل آفاقًا واعدة.. وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى: علاقات أخوة جمعت قيادات البلدين وستظل مصر السند.. ووزير الاقتصاد الإماراتى: يجمعنا تعاون مميز

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة