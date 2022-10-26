أستاذ اقتصاد: حزمة الحماية الاجتماعية سيكون لها آثار إيجابية وتمس المواطن

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد والتمويل والمستشار السابق لوزارة الاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادى خطوة واضحة لتعظيم الاقتصاد ومخرجات المؤتمر ستعود بالنفع على المواطن المصرى، لافتا إلى أن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية سيكون لها أثار ايجابية وتمس المواطن.

وأشار الدكتور إبراهيم مصطفى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادى أظهرت اهتمام بوجود استراتيجية للصناعة المصرية والمنتج المحلى، فضلا عن دعم الشركات التى توقفت عن الإنتاج من أجل الحفاظ على العمالة، مؤكدا أن ما يحدث الان دعم صريح من الدولة وجادي.

وتابع: "ما يحدث عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى تنفيذ فورى لتوجيهات الرئيس السيسى لدعم الاقتصاد الخاص، وفى اهتمام كبير من رأس الدولة ممثلة فى الرئيس السيسى بإعطاء توجيهات مباشرة للحكومة للتعامل مع هذه التوصيات لدعم القطاع الخاص"، لافتا إلى أن هناك تفاؤل وإيجابية فى السوق وسيظهر المزيد مع تصاعد حل مشاكل الاستيراد.