اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:02 م
أكرم القصاص
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103 مواطنين يعرضون مطالبهم خلال لقاء جماهيرى مع محافظ سوهاج

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:44 م
103 مواطنين يعرضون مطالبهم خلال لقاء جماهيرى مع محافظ سوهاج محافظ سوهاج يستمع لشكوى المواطنين
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دورى، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.  

كما التقى أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 103 مواطنين.
 
وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.
 
وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوى الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة.
 
محافظ سوهاج يستمع لشكوي المواطنين (2)
محافظ سوهاج يستمع لشكوي المواطنين (2)

 

محافظ سوهاج يستمع لشكوي المواطنين (3)
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

 

محافظ سوهاج يستمع لشكوي المواطنين (4)
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

 

محافظ سوهاج يستمع لشكوي المواطنين (1)
مواطن يعرضون مطالبهم

 


سوهاج

محافظ سوهاج

الإعاقة

تكافل وكرامة



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