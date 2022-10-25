وكيل المرور: نتدرج فى الإجراءات مع سوء الأحوال الجوية وصولا لغلق الطرق

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء علاء فتح الله وكيل الإدارة العامة للمرور، نتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر ونعمل على حماية الأرواح، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية تقلص من حجم التلوث.

وأضاف فتح الله في ندوة بأكاديمية الشرطة عن التغير المناخي، نضع خططًا لمواجهة الأمطار والسيول حال وقوعها، والعمل على تسيير حركة الطرق والتنسيق مع الجهات المعنية، وغلق بعض الطرق اذا تطلب الامر وايجاد طرق بديلة.

وتابع، ندفع بالأوناش وسيارات الإغاثة لمواجهة الأحداث والعمل على تفويج السيارات وعدم وجود تكدسات، ونلجأ للتدرج في الإجراءات أثناء سوء الأحوال الجوية وربما يصل الأمر لغلق بعض الطرق حال انعدام الرؤية مما قلل من الحوادث.

ونظمت الداخلية ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتستضيف الندوة كوادر أمنية وعددا من المتخصصين لبحث الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي.