وزير الخارجية السعودي يؤكد تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، تطلّع بلاده إلى الدفع بالمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن، والطاقة، والتجارة، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، وتفعيل دور القطاع الخاص للبحث عن فرص استثمارية تعود بالنفع المشترك على البلدان وشعوبها.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية السعودي خلال رئاسته وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الثامنة لمنتدى داكار الدولي حول السلام والأمن المقام في جمهورية السنغال.

وجدد بن فرحان - حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية - دعم المملكة المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التصعيد واللجوء إلى القوة أو التهديد بها.

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة الروسية - الأوكرانية حمايةً للأرواح والممتلكات، وحفظاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا دعوة المملكة واستعدادها للوساطة في سبيل تحقيق ذلك.