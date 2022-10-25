وزير ألمانى: أفضل وسيلة لاحتواء الأسعار استغلال القوة السوقية للاتحاد الأوروبي

فاطمة شوقى

رأى وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك أن "الوسيلة الأكثر فعالية" لاحتواء أسعار الغاز في أوروبا تكمن في استغلال "القوة السوقية" للاتحاد الأوروبي ككل، مما يسمح "للاعبين الرئيسيين بالتنسيق".

ووصف الوزير الألماني بـ"المنطقي" الحديث عن ممر ديناميكي للأسعار من أجل تجنب التقلبات المفرطة، وقال إن سقف السعر الثابت ليس الأداة الصحيحة، وفقا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار هابيك، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعات مجلس الطاقة في لوكسمبوج، إلى القرارات بشأن آلية ضبط ذروة أسعار الغاز والمنصة المشتركة للشراء وغيرها ستعرض اليوم ولكن سيتم البت فيها بشكل نهائي في المجلس الأوروبي المقبل.