هيئة الانتخابات التونسية تعلن تعديل مواعيد بعض مراحل الانتخابات التشريعية

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الثلاثاء تعديل مواعيد بعض مراحل الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقررت الهيئة إتاحة فترة استثنائية لتحديث بيانات جميع الناخبين، ماعدا مقدمي طلبات الترشح والمزكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية بأسماء الناخبين في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر .

وأكدت الهيئة -في بيان- استمرارها في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى بعد غد الخميس، والبت في الأسماء المرشحة للانتخابات في موعد أقصاه 2 نوفمبر المقبل، وإعلان قائمة المرشحين يوم الخميس 3 نوفمبر، فيما تعلن عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي بعد البت في الطعون القضائية في 22 نوفمبر.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر كذلك انطلاق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج في 23 نوفمبر لتنتهي في 13 ديسمبر المقبل .