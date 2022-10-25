نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات تطوير الطرق بالبدرشين.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الثلاثاء، أعمال توسعة ووضع طبقة السن وقواعد أعمدة الإنارة والبلدورات بشارع عمرو بن العاص بطول 1 كم.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة؛ للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

وتجرى أعمال التطوير، بداية من كوبري الأوسطي حتي مدخل شارع النيل السعيد وشارع الجمهورية بطول 750 متر بداية من السكة الحديد حتي اخر عباس عناني وشارع صيدناوي بطول 750 متر بداية من تقاطع مدرسة النصر حتى تقاطع شارع آثار سقارة وأستكمال أعمال الرصف بشارع عباس عناني بطول 800 متر بمدينة البدرشين، تمهيدا لبدء أعمال الرصف بمدينة البدرشين.

وتفقد النائب أعمال التطوير والتدبيش ونقل المرافق المتعارضة بطريق سقارة السياحي، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية سقارة لمتابعه نسب التنفيذ وازاله أي معوقات تواجه تنفيذ الأعمال.

رافق نائب المحافظ، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومي صلاح الدين المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو الشركات المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف بالبدرشين



مشروعات تطوير الطرق بمدينة البدرشين