نائب محافظ البنك المركزى: قريبا حلول جذرية لجميع مشاكل القطاع الصناعى

كتب سمير حسنى

أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك لا يألوا جهدا في دعم الصناعة، مضيفا: "ندرك حجم المشاكل في هذا القطاع ونعرف عدد الشكاوي ولكن نحاول إيجاد حلول يمكن جزئية وفى القريب العاجل حلول جذرية لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي.

شدد نائب محافظ البنك المركزي، خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، على أن الاستقرار البنكي واستقرار الأسعار من أهم مسؤوليات البنك.

أوضح "نجم" أن البنك المركزي تحمل الفروق في سعر الفائدة من أجل دفع الصناعة، منوها بأن القدرة على استقرار الأسعار أهم من سعر الفائدة بالنسبة للصناعة، مستشهدا بأحد الأمثلة قائلا: "تكلفة المنتج تتراوح من 75% إلى 90% من حجم الشركات، ولما يبقا فيه تضخم هتتأثر سعر كل هذه المدخلات وبالتالي الأسعار".