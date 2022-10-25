مياه شرب سوهاج تطلق حملات توعية لطلاب المدارس لترشيد الاستهلاك

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة تستهدف خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجارى طلاب 50 مدرسة تتنوع ما بين رياض أطفال وابتدائية وإعدادية وثانوية وأزهرية بجميع مراكز المحافظة لتنفيذ أنشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.
وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن أنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، خاصة المراكز التى يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وأن هذه الأنشطة تتنوع ما بين ندوات توعوية ومسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة وكذلك شرح قصة سلمى والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.
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