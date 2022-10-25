مياه شرب سوهاج تطلق حملات توعية لطلاب المدارس لترشيد الاستهلاك

سوهاج عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة تستهدف خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجارى طلاب 50 مدرسة تتنوع ما بين رياض أطفال وابتدائية وإعدادية وثانوية وأزهرية بجميع مراكز المحافظة لتنفيذ أنشطة توعية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.