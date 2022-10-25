اليوم السابع
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مقتل فلسطينى بالرصاص الإسرائيلي فى قرية النبى صالح شمال رام الله

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:21 ص
مقتل فلسطينى بالرصاص الإسرائيلي فى قرية النبى صالح شمال رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الثلاثاء، مقتل مواطن برصاص القوات الإسرائيلية في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، "إن مواطنا استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال على مدخل القرية".

وارتفع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي منذ فجر يوم الثلاثاء، إلى أربعة.

وفي وقت سابق، قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن 3 فلسطينيين قتلوا بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس فجر الثلاثاء.

وأضاف أن 19 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي بينها إصابات خطيرة.


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