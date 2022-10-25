اليوم السابع
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مصرع شخص صدمه قطار "منوف - القاهرة" بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:37 م
مصرع شخص صدمه قطار "منوف - القاهرة" بالقناطر الخيرية إسعاف -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية مصرع شخص مجهول الهوية في حادث تصادم قطار "منوف - القاهرة"، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار منوف القاهرة رقم 562 وسقط جثة هامدة على القضبان.
 
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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