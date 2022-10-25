اليوم السابع
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مختار توفيق: استمرار العمل بمركز كبار الممولين أيام الجمعة والسبت القادمين

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:02 ص
مختار توفيق: استمرار العمل بمركز كبار الممولين أيام الجمعة والسبت القادمين مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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أعلن  مختار توفيق رئيس  مصلحة الضرائب المصرية استمرار العمل بمركز كبار الممولين، وذلك أيام الجمعة والسبت الموافقين 28، و29 أكتوبر 2022، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية، لتقديم  الدعم والمساعدة الفنية  لشركات قطاع الأعمال العام لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية ورفعها على المنظومة المميكنة.
 
 وأوضح مختار توفيق أن هذا يأتى فى إطار الإجراءات التى تقوم بها المصلحة للتيسير على الممولين، وحل مشكلاتهم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم ليتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية ورفعها على المنظومة المميكنة.

مصلحة الضرائب المصرية

الضرائب

مصلحة الضرائب



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