مختار توفيق: استمرار العمل بمركز كبار الممولين أيام الجمعة والسبت القادمين

كتب أحمد يعقوب

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية استمرار العمل بمركز كبار الممولين، وذلك أيام الجمعة والسبت الموافقين 28، و29 أكتوبر 2022، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية، لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لشركات قطاع الأعمال العام لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية ورفعها على المنظومة المميكنة.

وأوضح مختار توفيق أن هذا يأتى فى إطار الإجراءات التى تقوم بها المصلحة للتيسير على الممولين، وحل مشكلاتهم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم ليتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية ورفعها على المنظومة المميكنة.