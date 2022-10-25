محافظ المنوفية يصدر قرارا بترقية 756 معلما وأخصائيا بمديرية التعليم

حيث قرر محافظ المنوفية ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية، على أن يتم منح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية إعتباراً من الشهر التالي لصدور القرار.

كما قرر محافظ المنوفية حجب قرار الترقية عن عدد (53) معلما من المرشحين للترقية بموجب القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 لعدم استيفائهم شروط الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والمعدل برقم (92) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعياً.