محافظ الشرقية: الأربعاء يوم دراسى بشكل طبيعى ولا يوجد تعطيل

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن غداً الأربعاء هو يوم دراسى بشكل طبيعى، ولا يوجد أى تعطيل للدراسة فى مدارس المحافظة، لافتا أن حالة الطقس بالمحافظة مستقرة.

وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أن مدن ومراكز المحافظة شهدت اليوم هطول للأمطار، على الفور تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية.

كما وجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، حيث تم الدفع بسيارات الكسح لشفط تراكمات المياه من الشوارع.