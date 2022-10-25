مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يدعو لتفعيل الخط البحري (صفاقس - طرابلس، جرجيس - مصراتة)

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دعا مجلس الأعمال التونسى الإفريقى إلى تفعيل الخط البحرى (صفاقس- طرابلس ، جرجيس- مصراتة)، وذلك لنقل المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا، وإعادة تهيئة المعابر البرية فى تونس مع إنشاء معابر آخرى جديدة، وتسهيل إجراءات العبور وجعلها معابر ذكية.

وأوصى المجلس- فى وثيقة أصدرها تضم مخرجات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادى التونسى الليبى الذى عقد يومى 12 و13 أكتوبر الجارى فى صفاقس- بإضافة خطوط جوية لكل من مدينة سبهة ومدينة طبرق فى ليبيا ، والترخيص للمؤسسات التجارية والخدمية التونسية لممارسة أنشطتها فى السوق الليبية، والمعاملة بالمثل بالنسبة للشركات الليبية فى السوق التونسية، مؤكدا حتمية المصير المشترك للبلدين وارتباطه بموقعهما الاستراتيجى فى القارة الافريقية.

وتضمنت مخرجات المنتدى كذلك الإشارة إلى ضرورة تدعيم مجال التعأون الثنائى فى التدريب المهنى وتبادل الخبرات فى مجال صيانة الطرق وغيرها من المجالات الحيوية، علأوة على تدعيم حضور رجال الأعمال التونسيين فى السوق الليبية، والليبيين فى السوق التونسية، وتوطيد التكامل الاقتصادى من خلال إنشاء مؤسسات ثنائية ومشروعات كبرى مشتركة.

كما أوصى المشاركون فى المنتدى- الذى عقد تحت شعار "ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل"- بضرورة تيسير الإجراءات للجالية الليبية ورجال الأعمال فى تونس، خاصة فيما يتعلق بالإقامة والمعاملات المالية، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التجارة الثنائية الإقليمية والقارية، وحسن استغلال المناطق الحرة اللوجستية فى البلدين، داعين أيضا إلى تذليل الصعوبات التى تواجه الإجراءات المتعلقة بالتجارة البينية وتفعيل المعاهدات والاتفاقيات المشتركة .

وأكد المشاركون التونسيون والليبيون أهمية إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة على السواحل التونسية الليبية المشتركة، وربطها بشبكات نقل الكهرباء فى أوروبا، والتنسيق بين الأطراف المختصة فى مجال الطاقة بالبلدين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص.