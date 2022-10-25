مباحثات ليبية - فرنسية حول أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

كتب أحمد جمعة

ناقش المرشح الرئاسي ، رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ضرورة دعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة في ليبيا، كما ناقشا كذلك أهمية عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو وحدة واستقرار البلاد.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري قد أكد أن كل القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إعداد قاعدة دستورية سلمية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة تسيطر على البلاد.

واعتبر المشرى فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، مساء الأحد، أن تغيير المناصب السيادية فقط من دون تغيير الحكومة يهدف إلى تقوية حكومة باشاغا، مضيفا: "الدبيبة لم يكن ليرفض اتفاقي مع عقيلة صالح إذا كنا قد اتفقنا على تغيير المناصب السيادية فقط دون تغيير الحكومة".

وأوضح أن المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين للرئاسة، لكنه أشار إلى وجود توافق على كل شئ إلا ترشح العسكرين، لافتا إلى أن عقيدته السياسية هي عدم ترشح العسكريين إلا باستقالته قبلها بسنوات.

ورأى رئيس مجلس الدولة الليبي أن الفائز بالسلطة التنفيذية في حوار جنيف استبد بفوزه، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كما أن الخاسر لم يرضَ بالخسارة، فى إشارة إلى الأطراف المناوئة له.

وتابع المشري بالقول: صور زيارات الدبيبة الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته معه، ونحن نرفض حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة، وتابع "سألت الدبيبة عن إمكانية إجراء الانتخابات لكنه استبعدها.