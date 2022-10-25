لجنة متابعة ترصد غياب موظفين فى بلبيس.. ومحافظ الشرقية يحيلهم للتحقيق

الشرقية - فريق المحافظات

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بمختلف بالمنشآت الخدمية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق الإنضباط فى منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي مختلف المنشآت الخدمية لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد 15 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 10 من العاملين بمجمع النكارية للتعليم الأساسي التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم تواجد 25 من العاملين ببعض الأقسام التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل، ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.