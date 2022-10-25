قطاع المعاهد الأزهرية يوجه الطلاب بعدم النظر لأشعة الشمس أثناءَ الكسوف

كتب لؤى على

أرسلت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا إلى رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية، بشأن توعية طلاب المعاهد الأزهرية، وتوضيح المقصود بظاهرة الكسوف ، وعدم تعرض الطلاب للنظر المباشر للشمس.

وتشهد الكرة الأرضية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م، كسوفا جزئيا للشمس، يأتى ذلك تزامنا مع نهاية شهر ربيع الأول، وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية كشف تفاصيل هذا الكسوف حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً وهو كسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان المدة 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.