ضبط شخص بسوهاج نصب على المواطنين واستولى على 200 ألف جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بتضررهما من شخص مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهما ولذويهما ببعض الجهات الحكومية -على خلاف الحقيقة- من خلال علاقاته ببعض مسئولى تلك الجهات.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك الواقعة، وبالفحص تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغَين والاستيلاء منهما على مبلغ مالى، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.