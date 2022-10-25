اليوم السابع
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ضبط راكب حاول تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار القاهرة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:26 م
ضبط راكب حاول تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار القاهرة جانب من المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عدن على رحلة شركة الطيران اليمنية اشتبه أحمد السيد مأمور الجمرك فى راكب يحمل جنسية عربية قادم من اليمن نظرا لارتباكه الشديد.
 
وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد مأمورالجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فأفادا بوجود أجسام متماثلة ومتكررة، وبالعرض عليه بتفتيش حقائب الراكب فتم العثور علي كمية من التليفونات المحمولة بطيات الملابس.
 
وقام أيمن شملول نائب مدير الادارة بتشكيل لجنة من شريف حسن بركات وريمون غطاس مديرى الحركة وعمرو حمدي ووليد أحمد عبد الستار مأمورى الجمرك بحضور علي فهمي بالأمن الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 21 هاتف محمول مخبأة داخل حقائب الراكب وحول جسمه وأسفل ملابسه، وقام بجرد وتحريز المضبوطات إيمان موسى ومحمد سمير مأموري الجمرك تحت إشراف شريف بركات مدير الحركة.
 
وقرر زكريا حسب الله إبراهيم مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 53 لسنه 2022.
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهريب.
 
المضبوطات
المضبوطات

تهريب 21 تليفون محمول
تهريب 21 تليفون محمول

محاولة تهريب 21 تليفون محمول
محاولة تهريب 21 تليفون محمول
 
 
 
 
 
 

مطار القاهرة

جمرك الركاب

محاولة تهريب

هواتف محمولة



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