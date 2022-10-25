ضبط المتهم بطعن طالب بالشرقية بسبب أولوية المرور بالشارع

الشرقية- فتحية الديب

أصيب طالب بالصف الأول التجارى بمجمع الخضارية بمحافظة الشرقية، بطعنة نافذة بالعمود الفقرى، بسبب أولوية المرور، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى الإبراهيمية بوصول عرفه ع ج" 15 عاما طالب بالصف الاول التجارى مقيم الابراهيمية ، مصابا بطعنة نافذة بالعمود الفقرى إثر تعدى شاب عليه خلال مشادة كلامية بينهما بالشارع بسبب أولوية المرور، وقام الشاب بطعن الطالب بمطواة، وتم نقله إلى مستشفى الإبراهيمية لتلقى الإسعافات الأولية، وتم القبض على المتهم والتحفظ على السيارة والسلاح المستخدم فى الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة.