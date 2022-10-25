اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد الرئيس السيسى: أنا على العهد معكم.. لن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:55 م
شاهد الرئيس السيسى: أنا على العهد معكم.. لن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أذكركم ونفسى بمسيرتنا سويا يوم أن لبيت ندائكم وارتضيت أن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن من الذين أردوا له السقوط فى براثن الانهيار والدمار متأجرين بالدين تارة وبالحرية والديمقراطية تارة أخرى".

 

 

وأضاف الرئيس السيسى: "أنا على العهد معكم لم ولن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا ولن أخشى مواجهة أو اقتحاما لمشكلة أو تحدى".

وتابع الرئيس السيسى: ذاتى في طريقى هذا هو اليقين بعظمة وعراقة أمتنا ولإيمانى بأن اصطفاف الشعب المصرى هو ضمان الانتصار والعبور نحو المستقبل.


الرئيس السيسى

مصر

الوطن

المواطن

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس

المؤتمر الاقنصادى

توصيات المؤتمر الاقتصادى

رسائل الرئيس السيسى

السيسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة