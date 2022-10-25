رئيس الوزراء يعلن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوما

كتب – إسلام سعيد

خرج المؤتمر الاقتصادي بعدة توصيات ومنها مكاسب رئيسية للقطاع الخاص والتي طالب بها على مدار عدة أسابيع لعل أبرزها إعلان الحكومة إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في غضون 60 يوما ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيها.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد خلال 60 يوما من الآن استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين ضمن مقترحات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.

كما كشف رئيس الحكومة خلال إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي، رد ضريبة الدخل بنسبة 55 % في مدة لا تزيد عن 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية.