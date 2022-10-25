خطوات استخدام البوابات الإلكترونية الجديدة فى محطات السكك الحديدية.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أوضحت وزارة النقل ، طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، والتى تم تشغيلها مؤخرا بعدد من محطات السكة الحديد.

وفيما يلى طرق استخدام البوابات.

1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة

2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة

3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد

4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت

5- الدخول بعد فتح الأبواب

6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار

7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول

8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر