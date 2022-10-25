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خطوات استخدام البوابات الإلكترونية الجديدة فى محطات السكك الحديدية.. فيديو

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:00 ص
خطوات استخدام البوابات الإلكترونية الجديدة فى محطات السكك الحديدية.. فيديو وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أوضحت وزارة النقل، طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، والتى تم تشغيلها مؤخرا بعدد من محطات السكة الحديد. 
 
وفيما يلى طرق استخدام البوابات.
 
1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة
 
2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة
 
3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد
 
4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت
 
5- الدخول بعد فتح الأبواب
 
6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار
 
7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول
 
8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر
 

السكة الحديد

البوابات الإلكترونية

دخول محطات السكة الحديد

التهرب من القطار

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