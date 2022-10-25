حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تم ضبط المتهم بعد اشتباه رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بقائد سيارة ملاكي بمنطقة الهرم، وبضبطه وتفتيش السيارة ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.