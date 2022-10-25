جمعية فلكية تكشف تفاصيل كسوف الشمس بالمنطقة العربية وطرق رصده

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية كسوف جزئي للشمس اليوم الثلاثاء، 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 أكتوبر وسيكون مشاهداً في معظم الوطن العربي و أوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا وهو الكسوف الثاني والأخير سنة 2022.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و 4 دقائق مابين 11:58 صباحًا و 04:02 عصراً بتوقيت مكة وهو كسوف جزئي عميق حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 82٪ بالقمر عند ذروته العظمى بسماء مدينة نيجنفارتوفسك الواقعة في غرب سيبيريا.

وتابع التقرير: محلياً ستشهد كامل مناطق السعودية كسوف الشمس الجزئي بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة حيث ستحظى المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية وشرق المملكة بنسبة كسوف أعلى مقارنة ببقية المناطق الأخرى وذلك ما بين 01:30 بعد الظهر و 03:50 عصراً .

وأوضح التقرير: نظرًا لأن هذا الكسوف الجزئي للشمس سيحدث خلال ساعات الدوام المدرسي فهي فرصة لتشجيع المعلمين على رصد هذه الظاهرة مع تلاميذهم، والتعريف بالكسوف من خلال المواد التعليمية التي توضح العلاقة بين الشمس والأرض والقمر وكيف يمكن لظاهرة طبيعية أن تجعل العلم ملموسًا وجذابًا لجمهور الشباب.

يحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يكون جزءًا فقط من قرص الشمس مغطى بقرص القمر ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزء أُزيل منها وخلال مثل هذا الكسوف يكون شبة ظل القمر وليس ظله يمر فوقنا، وخلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.6٪ أكبر من المتوسط وسيكون القمر قبل 4 أيام فقط من الحضيض مما سيجعله كبيرًا نسبيًا عند الذروة العظمى للكسوف ولكن هذا ليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف جزئي.

ستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و 7 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.

المدينة المنورة سيبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة (01:24 بعد الظهر) وسيصل ذروته العظمى الساعة (2:33 بعد الظهر) بنسبة (27.1%) وسينتهي عند الساعة 03:37 عصرًا بعد ساعتين و 13 دقيقة.

أما العاصمة الرياض سيكون الكسوف الجزئي بنسبة (33.5%) وسيستمر لمدة لمدة ساعتين و 15 دقائق حيث سيبدأ عند الساعة 01:32 بعد الظهر وسيصل ذروته العظمى عند الساعة 02:42 بعد الظهر وسينتهي عند الساعة 03:47 عصراً.

ستشهد مدينة جدة الكسوف الجزئي الذي سيدوم لمدة ساعتين و 6 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:32 بعد الظهر ثم سيصل ذروته العظمى عند الساعة 02:38 بعد الظهر بنسبة (21.5%) وسينتهي عند الساعة 03:38 عصرًا.

أما في بقية الوطن العربي سيرصد الكسوف كذلك جزئياً في العواصم العربية بنسب متفاوتة ، ففي ابوظبي (37.1%)، القاهرة (25.7%) ، المنامة (38.8%) ، الكويت (42.8%) ، مسقط (36.4%) ، القدس (33.6 %) ، عمّان (34.8%) ، صنعاء (14.6%)، بغداد (46.3%) ، دمشق (37.6%) ، بيروت ( 37.1 % ) ، الدوحة (37.5%) ، طرابلس (05.1%) ، الخرطوم (06.0%) ، تونس (06.1%) ، جيبوتي ( 07.6%) ، إلا أن الكسوف لن يكون مشاهداً في بقية العواصم العربية وهي الجزائر والرباط و نواكشوط و موروني ومقديشو نظرًا لأنها خارج نطاق الكسوف الجزئي.

اثناء كسوف الشمس سيصل القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر عند الساعة 01:48 بعد الظهر بتوقيت مكة منتقلًا من شرق الشمس إلى غربها منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة جديدة.

لمراقبة الكسوف يجب عدم تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة بدون حماية مناسبة لأن ذلك قد يضر بحاسة البصر، لذلك يجب إتباع عدد من الطرق لمراقبة الكسوف بأمان مثل نظارات الكسوف فهي منخفضة التكلفة وفعالة في منع أشعة الشمس الضارة، حيث تمنع أكثر من 99.99 % من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وهذا النظارات تجعل الشمس تظهر كقرص برتقالي أو أبيض في قبة السماء، و يجب التأكد من أنها تفي بمعايير سلامة العين عند النظر إلى الشمس.

الأهم من ذلك أن إعادة إستخدام النظارات من كسوف سابق غير محبذ لأن الورق والمواد اللاصقة التي صنعت منها قد تتلف، وقد يؤدي إلى تعريض الشبكية لأشعة الشمس المباشرة إلى تلف شديد بالعين أو حتى العمى.

وعند استخدام نظارات الكسوف يفضل النظر إلى الشمس لمدة لا تتجاوز بضع ثوان ثم التوقف قليلا ومن ثم يمكن العودة والمتابعة مع تكرار أخذ فاصل بين كل مراقبة.

ويمكن كذلك تزويد التلسكوب بفلتر شمسي يوضع فوق العدسة الأمامية ويمكن أيضًا تزويد المناظير بفلاتر شمسية فوق كل عدسة وفي حال عدم وجود لا يجب النظر عبر التلسكوب او المنظار نحو الشمس ابدا، وهنا يجب التحذير لعدم إستخدام نظارات الكسوف مع أي تلسكوب أو منظار لأن الضوء المكبر قد يتلف نظارة الكسوف ويضر بالعين.

وكذلك يجب التنبيه لعدم إستخدام الفيلم الملون أو ورقة الأشعة السينية الطبية أو الزجاج المدخن أو نظارات اللحام أو النظارات الشمسية العادية ايا كانت صناعتها لأنها ليست مخصصة لهذا الغرض، يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم نظارات الكسوف إسقاط صورة كسوف الشمس على قطعة من الورق المقوى.

سيسمح هذا الكسوف الجزئي للراصدين في الوطن العربي لاختبار التلسكوبات والمعدات التي يأملون في استخدامها من أجل القيام بعدة دراسات وملاحظات أثناء كسوف الشمس الكلي التاريخي في الثاني من أغسطس العام 2027 ، والذي سيكون مرئيًا في أجزاء من السعودية ومصر واليمن وليبيا والجزائر وتونس والمغرب.

جدير بالذكر انه سيتبع كسوف الشمس الجزئي بعد أسبوعين في 8 نوفمبر 2022 ، خسوف كلي للقمر سيشاهد من الساحل الغربي للولايات المتحدة مع أستراليا وجنوب شرق آسيا لكنه لن يكون مشاهداً في الوطن العربي.