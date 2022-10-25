تلاميذ أزهر الشرقية يؤدون صلاة الكسوف

الشرقية - إيمان مهنى

أدى تلاميذ معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي النموذجي بالعاشر من رمضان اليوم، الثلاثاء، صلاة الكسوف فى فناء المعهد تحت إشراف معلمي المعهد، وبتوجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.