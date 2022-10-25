اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:58 م
أكرم القصاص
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تلاميذ أزهر الشرقية يؤدون صلاة الكسوف

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:45 م
تلاميذ أزهر الشرقية يؤدون صلاة الكسوف تلاميذ أزهر الشرقية يؤدون صلاة الكسوف
الشرقية - إيمان مهنى

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أدى تلاميذ معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي النموذجي بالعاشر من رمضان اليوم، الثلاثاء، صلاة الكسوف فى فناء المعهد تحت إشراف معلمي المعهد، وبتوجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

يأتي ذلك في إطار ترسيخ العقيدة الإسلامية لدي تلاميذ الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية واتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
 
يذكر أن جمهورية مصر العربية حدث فلكى نادر وهو كسوف جزئى للشمس، حيث يعد آخر كسوف جزئى يمكن رؤيته فى مصر ولمدة خمس سنوات قادمة، ويتفق توقيت ذروة الكسوف مع إقتران هلال شهر ربيـع الآخـر لعام 1444هـ.

 


الشرقية

كسوف الشمس

العاشر من رمضان

اخبار الشرقية



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