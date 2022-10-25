تلاميذ أزهر الشرقية يؤدون صلاة الكسوف

أدى تلاميذ معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي النموذجي بالعاشر من رمضان اليوم، الثلاثاء، صلاة الكسوف فى فناء المعهد تحت إشراف معلمي المعهد، وبتوجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.
يأتي ذلك في إطار ترسيخ العقيدة الإسلامية لدي تلاميذ الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية واتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
يذكر أن جمهورية مصر العربية حدث فلكى نادر وهو كسوف جزئى للشمس، حيث يعد آخر كسوف جزئى يمكن رؤيته فى مصر ولمدة خمس سنوات قادمة، ويتفق توقيت ذروة الكسوف مع إقتران هلال شهر ربيـع الآخـر لعام 1444هـ.
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