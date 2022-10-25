تعرف على الترتيبات الأولية لقمة شرم الشيخ للمناخ

كتبت منال العيسوى

نشرت رئاسة قمة المناخ الأجندة الأولية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، والتي تضمن الجزء الأول من الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات، والترتيبات الأولية لقمة التنفيذ.

تضمنت هذا الترتيبات الأولية تفاصيل الجلسة العامة الافتتاحية الرسمية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأطراف، فى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة الرابعة لمؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو الأطراف العاملة كاجتماع لاتفاق باريس(COP 27 / CMP 17 / CMA ، التي ستعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، في شرم الشيخ وتبدأ الساعة 10:00 يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022 الساعة بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

وسيتم الافتتاح الرسمي للقمة، بقيادة رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 نوفمبر، بحضور رؤساء الدول والحكومات المشاركة في في قمة المناخ تحت شعار قمة التنفيذ، للاهمية القصوى لمشاركة قادة العالم في تنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح ، والبناء من المؤتمر السابق بما في ذلك نتائج مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو والحفاظ على مستوى الالتزام العالمي في قضايا تغير المناخ ، بهدف مكافحة حالات الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق للتصدي لتغير المناخ.

وعلى مدار يومي 7 و 8 نوفمبر، سيتم إلقاء البيانات الوطنية للحكومات المشاركة، بالإضافة إلى اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى التي تنظمها الحكومة المصرية، والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، التي نظمها قادة العالم الآخرون، وسيكون الجزء الرفيع المستوى مفتوحاً أمام الأطراف والدول المراقبة والأمم المتحدة، والمنظمات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المراقبة الأخرى.

ويتضمن أيضا الشق الثاني المرتبط بجدول فعاليات قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، ومن المتوقع أن يصل رؤساء الدول والحكومات إلى شرم الشيخ مساء الأحد أو صباح الاثنين على الأكثر.

وستقام أحداث 7 نوفمبر وفقا للجدول الزمني التالي، بدءا من وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر في المنطقة الزرقاء، والتقاط الصور الجماعية الساعة 12 ظهرا ، ومن الساعة 12 وربع حتى الساعة الواحدة والنصف تقام فاعليات حفل الافتتاح

وتشمل فعاليات اليوم ثلاث موائد مستديرة من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف.