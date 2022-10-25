بوريس جونسون يهنئ ريشي سوناك على توليه منصب رئيس الوزراء البريطانى

وقال جونسون حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "تهانينا لريشي سوناك في هذا اليوم التاريخي، هذه هي اللحظة المناسبة لكل محافظ لتقديم دعمه الكامل والصادق لرئيس الوزراء الجديد".

وتأتي هذه التهنئة بعد وقت قصير من تكليف ملك بريطانيا تشارلز الثالث ريشي سوناك رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد نشر مسئولون ملكيون صورا تظهر الملك مع سوناك وهما يتصافحان بقصر "باكنجهام" خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين سوناك، بعدما قدمت ليز تراس في وقت سابق من اليوم استقالتها لتصبح بذلك صاحبة أقصر فترة حكم في تاريخ بريطانيا حيث دامت فترة حكمها 45 يوما فقط.

يشار إلى أن وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك قد فاز بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة بيني موردونت من السباق الانتخابي في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لتراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطاني من أصول آسيوية.‏