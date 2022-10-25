اليوم السابع
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أكرم القصاص
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النرويج تؤكد استمرارها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:34 ص
النرويج تؤكد استمرارها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد نائب وزير الخارجية النرويجي فاد بيترسون، أن بلاده ستستمر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال بيترسون في حديث لصحيفة "أفتونبلاديت"، إن "أوكرانيا تخوض حربا دفاعية عادلة بالتوافق التام مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن الحق في الدفاع عن النفس".

وأضاف أن "النرويج كانت وستبقى تدعم أوكرانيا عسكريا وفي المجالات الأخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف كان قد أكد للسفير النرويجي في موسكو روبرت كويليه، أن توريد الأسلحة لأوكرانيا سيطيل أمد النزاع في هذا البلد.


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