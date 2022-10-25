المستشار الألمانى يدعو إلى بدء إعادة الإعمار على الفور فى أوكرانيا

أ.ش.أ

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بدء إعادة الإعمار على الفور في أوكرانيا، رغم القتال المستمر.

وأعرب شولتس خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا في برلين اليوم الثلاثاء، عن تأييده لوضع "خطة مارشال" لإعادة الإعمار في أوكرانيا.. لافتا إلى أن "إعادة الإعمار أمر مهم لأجيال ويجب أن يبدأ الآن".

يشار إلى أن مجموعة ضغط ألمانية تمثل الشركات ذات المصالح في أوروبا الشرقية دعت إلى خطة لإعادة بناء أوكرانيا تعكس خطة مارشال التي ساعدت أوروبا على التعافي من الحرب العالمية الثانية.

كان شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وجها - في وقت سابق - دعوة مماثلة من أجل "خطة مارشال جديدة للقرن الحادي والعشرين لأوكرانيا.

وكتبا أن "الطريق إلى إعادة الإعمار هو أيضًا طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وأن إعادة البناء ضرورية لتشمل وضع معايير عالية لسيادة القانون والتصدي للفساد.