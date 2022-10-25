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الكويت: المئات يحيون صلاة الكسوف في 90 مسجداً

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:49 م
الكويت: المئات يحيون صلاة الكسوف في 90 مسجداً صلاة الكسوف
إيمان حنا

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أحيا مئات المصلين فى 90 مسجداً بمحافظات الكويت الست صلاة كسوف الشمس في تمام الساعة الواحدة والنصف.
 
وتضرع المصلون إلى الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
 
وقد انتهى كسوف الشمس الجزئى الذى شهدته مصر، بعد أن وصل لذروته فى القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث غطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.
 
وبدأ الكسوف فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلى (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.
 
وأمكن رؤيته ككسوف جزئي في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.
 
 

الكسوف

صلاة الكسوف

كسوف الشمس

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