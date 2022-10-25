اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:55 م
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الكشف على 428 مواطنا فى قافلة طبية لجنوب الوادي بقرية بهجورة بنجع حمادي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:14 م
الكشف على 428 مواطنا فى قافلة طبية لجنوب الوادي بقرية بهجورة بنجع حمادي قافلة طبية لجنوب الوادي
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة متعددة التخصصات  لقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 
قال الدكتور يوسف غرباوي، إن عدد من أطباء مستشفيات قنا الجامعية قامت بالكشف على 428 حالة بواقع 40 حالة في تخصص الأمراض الباطنة، 140 حالة رمد، 120 عظام، 40 حالة أنف وأذن وحنجرة، 10 حالات نساء وتوليد، 33 حالة أطفال، 40 جلدية، 5 حالات نفسية وعصبية ،حيث تم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجاناً لجميع الحالات.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، أن القافلة تضمنت عقد اللقاءات التوعوية مع أهالي المركز من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الادمان وتوزيع المطبوعات والملصقات.
 

 


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