الكرملين: لا نعلق "آمالا" على علاقات أفضل مع بريطانيا بسبب تولى سوناك زمام الأمور

أ.ش.أ

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، في تعليق على تعيين ريشي سوناك كرئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة، إن روسيا لا ترى أي "شروط مسبقة أو أسباب أو أمل" لبناء المزيد من العلاقات البناءة مع بريطانيا في المستقبل.

وأكد بيسكوف في الوقت نفسه، أن روسيا تحافظ على انفتاحها واستعدادها لمناقشة أكثر القضايا تعقيدا على طاولة المفاوضات، ولكن ليس على حساب مصالحها الوطنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتم الإعلان عن سوناك كزعيم جديد لحزب المحافظين في المملكة المتحدة، أمس الإثنين، بعد أن قال منافسيه، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون وزعيمة مجلس العموم بيني موردونت، إنهما لن يترشحا لمنصب رئيس الحكومة