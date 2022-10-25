اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:35 م
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السكة الحديد تعلن حاجتها لأفراد أمن ونظافة لتشغيل قطار "تالجو"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:36 م
السكة الحديد تعلن حاجتها لأفراد أمن ونظافة لتشغيل قطار "تالجو" قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة الخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد عن حاجتها لمشرفين أمن وعمال نظافة وأفراد أمن، تمهيدا لتعيينهم بخدمات قطار تالجو الجديد تمهيدا لتشغيله. 
 
وكانت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، وتم وصول قطار واحد وتشغيله تجريبى على السكة الحديد. 
ويعرض اليوم السابع مواصفات هذه القطارات.
 
 
القطارات الجديدة تقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة .
 
القطار يتكون من 18 عربة .
 
كل قطار به "عربة قوى -عربة بوفيه- عربة نادى- 5 عربات أولى فاخرة -10 عربات ثانية فاخرة".
 
القطارات مدعمة بخدمات الانترنت
 
إجمالي عدد العربات 126 عربة .
 
الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد .
 
ستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين .
 
تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة .
 

قطارات النوم

قطارات تالجو

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النقل

قطارات السكة الحديد



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