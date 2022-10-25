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الرئيس السيسي يكلف جهاز المشروعات الصغيرة بتكثيف جهود تشغيل الأسر الأكثر احتياجا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:32 م
الرئيس السيسي يكلف جهاز المشروعات الصغيرة بتكثيف جهود تشغيل الأسر الأكثر احتياجا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكثيف جهود تشغيل الأسر الأكثر احتياجا فى مشروعات متناهية الصغر، تساعدهم على تحسين دخولهم.
 
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022: "قلنا نعمل مدينة الأثاث في دمياط، علشان ننقل صناعة الأثاث في مصر لمنطقة تانية ويبقى فيه عمل مؤسسي وفيه دعم من الدولة له ويقدر ينجح ويدخل في مستوى تاني غير الذى نسير فيه منذ سنوات طويلة، وفيه مدن كتير جدا بتشتغل وعندها قواعد صناعية في الدلتا والصعيد بتنتج أثاث، ولكن مش قادرين نعمل مواصفة تبقى منافسة وتكلفتها أقل، وعملنا مدينة الأثاث كمسار، وعملنا الهناجر وكل حاجة طبقا للي إحنا متصورين إنه ممكن ينجح، وهل أهلنا في دمياط أقبلوا على ذلك.. لأ.. طيب ليه؟ لأن دراسة الموضوع والبيئة بتقول إن الراجل اللى قاعد فى البيت بينزل يشتغل فى الورشة تحت، وبيطلب الشاى والغدا وبينزله، ولو تعبان شوية يطلع ينام، لذلك عناصر أخرى فقدت في الدراسة بالمشروع".
 
وتابع الرئيس السيسي: "أنا بقعد مع ناس كتير بغرض الشغل، وقابلت حد من المطورين قالى عايزين نعمل تمويل عقارى منخفض التكلفة، قلتله طيب، التمويل العقارى للبنك من 8 – 10% ولو جيت النهاردة عملت تسهيل عقارى لمليون وحدة سكنية بـ5%، المليون وحدة هيتكلفوا قد إيه، وتمويلهم قد إيه، وتكلفة الفرق بين التكلفة الحقيقية للتمويل وبين ما سأوفره للناس، مين هيدفعه؟ قالي وزارة المالية، قلتله ما أقدرش أعمل ده، لكن علشان أخلي سوق العقار في مصر أكبر من كده لازم أفكار أخرى تطرح وتكون قابلة للتنفيذ".

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