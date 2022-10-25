الرئيس السيسي: "مافيش حاجة فيكى يا مصر كانت واقفة على حيلها"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال وقت ترشحه التقى عددا من المستثمرين وذكر خلالها أن مصر تحتاج 100 مليار جنيه لمجابهة الأحداث من 2011 وحتى 2013، مضيفا: "لقاءي مع المستثمرين في فترة الترشح قلت محتاجين 100 مليار علشان أجابه الحالة من 2011 – 2013 خفت ان انطباعي يقولوا جاي اخد مال الناس ده لا يرضى ربنا ولا هيرضي ربنا لا طبعا، لكن لازم نشوف المسار اللى مشيت بيه الدولة خلال 30 سنة ونشوف نتائجه ايه والا هنبقا زى ما احنا".

أضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022:" فيه جزء كبير جدا من اللى اتعمل وناس بتتكلم على كوبرى،.. كوبرى إيه؟ ده مفيش حاجة فيكي يا مصر كانت واقفة على حيلها.