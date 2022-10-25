اليوم السابع
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الرئيس السيسي: لما طلبنا تبرعات للجامع والكنيسة فى العاصمة جالنا 10% فقط

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:18 م
الرئيس السيسي: لما طلبنا تبرعات للجامع والكنيسة فى العاصمة جالنا 10% فقط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتحدث عن الحالة العامة للدولة المصرية، قائلا: "لما بنتكلم عن الحالة العامة للدولة المصرية.. دي حالة عوز وفقر.. شوفوا الناس عايشة إزاى.. طب عاوز اعمل عاصمة.. مش عاوز ادفع ومش معايا فلوس.. ولو قولت للدكتور معيط.. مش هيديني حاجة.. والدكتورة هالة تقولي هحول ومش تحول حاجة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "العاصمة تعمل المنشأت للحكومة ونأجرها منها.. وتتعمل عناصر جذب.. هو المطور العقاري بيصرف ازاي.. بيعمل قيمة مضافة.. علشان الحاجة سعرها يزيد".
 
وتابع الرئيس السيسي: "لما عملنا العاصمة الإدارية كان الكلام إنها 175 ألف فدان.. والطرح إننا ننفذها على 50 سنة.. وكل الكلام اللى اتقال بعد ما الحاجة تتعمل بينسي الفكرة وبينسي أصحابها.. لا .. انا هعملها.. ونعمل اول حاجة الجيش.. خش اعملي حاجة حلوة.. مدينة الثقافة والفنون.. خش اعمل ساحة الشعب.. خش اعملي المسجد والكاتدرائية". 
 
وأكمل الرئيس السيسي: "قولنا نجمع تبرعات للمصريين للجامع والكاتدرائية.. والله العظيم تلاتة.. ما جالي 10 % تبرعات للاثنين.. انا بحلف 10 % فقط.. وربنا يوفقنا ووفقنا وعملنا الاتنين".

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