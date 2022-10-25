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الرئيس السيسي: فلوس قناة السويس الجديدة كانت متوفرة لكن حاولنا نخرج الناس من الإحباط

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:16 م
الرئيس السيسي: فلوس قناة السويس الجديدة كانت متوفرة لكن حاولنا نخرج الناس من الإحباط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022: "قولت لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس معاك كام.. قالي مش معايا.. على فكرة المليارات عندى ملهاش قيمة لأن الحلم كبير أوى.. قولتله شوف.. إحنا لما عملنا قناة السويس الجديدة.. علمنا المشروع ده ووفرنا الـ 68 مليار جنيه بتوعهم".
 
وأضاف الرئيس السيسي: "والله العظيم والله العظيم.. الـ68 مليار جنيه كانوا موجودين.. ولكن بعد حالة اليأس والإحباط نتيجة للأحداث من عام 2011.. قولنا نعمل حاجة للرأى العام".

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