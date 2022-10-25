الرئيس السيسي: "الناس موجودة فى كل حتة وشايفة الشغل قدامها"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة المصرية في التنمية والبناء في مختلف المجالات، متابعا: "حد يقولي أنت مش خايف من أن التغطية الإعلامية للى بيتعمل فى الدولة الناس ما تشوفهاش.. لا.. الناس موجودة فى كل حتة شايفة الشغل قدامها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "اللى ساكن في المقطم يشوف.. واللى ساكن في المرج والمطرية وعين شمس.. أنا اللى بدخل المناطق دى علشان نغير حياة الناس".

وتابع الرئيس السيسي: "الحوار الوطني نتكلم مع بعض.. علشان نتكلم بلغة واحدة.. تبقى شبكة الموانئ اللى موجودة أحسن حاجة".