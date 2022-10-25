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الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:34 م
الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون المؤتمر الاقتصادى منصة اقتصادية مستقرة تلتقى كل سنة، مضيفا: "نقول كشف حساب، وأنا كحكومة وقيادة يجيلى دوريات كل 3 شهور بالإنجاز اللى إحنا بنحققه".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "معملناش الحوار ده علشان نستهلك وقت وجهدكم وجهدنا وبعدين خلاص.. لا، الفعاليات اللى اتعملت والكلام اللى اتقال محترم مقدر، وملتزمون بتنفيذ التوصيات اللى تم التوافق عليها.. طيب لو الحكومة قابلت مشاكل وأكيد هتقابل، لابد يكون آليات المؤتمر مستقرة ومؤسسية وتكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر..علشان وإحنا متحركين في تنفيذ التوصيات قابلتنا مشكلة نتكلم فيها".
 
وتابع الرئيس السيسي: "بالإضافة إلى التزامنا بتنفيذ التوصيات محتاجين منصة الحوار ومتفق معاكم يبقى المؤتمر يتعمل كل سنة، وافتكروا من 5 سنين أو أكتر كنا حريصين نعمل منصة حوار ومؤتمر للشباب يتم تناول قضايا الدولة ونجحنا في المحافظات كمان، وجت كورونا والظرف الأخير و 3 سنين مقدرناش نكمل بنفس المستوى".

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