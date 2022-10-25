اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: "عاوزين البلد تطلع لقدام؟ يبقى لازم كلنا نحشد ونشتغل"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:04 م
الرئيس السيسى: "عاوزين البلد تطلع لقدام؟ يبقى لازم كلنا نحشد ونشتغل" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشكلة الزيادة السكانية قائلا: "الزيادة السكانية عبدالناصر والسادات ومبارك الله يرحمهم اتكلموا فيها ومحدش حلها.. طيب ليه متحلتش.. يا ترى المؤسسات الدينية والتعليمية اشتغلت لحل هذا التحدى، كعقبة أمام نمو هذه الامة ولا لأ؟ هل رجال الدين عملوا كده؟، أنا عارف إن الله هو الرزاق بس في كل الفهم للأحاديث والنصوص بنتكلم في إطار قدراتك مش في إطار قدرات الآخرين، والدولة لأنها مش مسؤولة ومش من الصح إنها تصرف على الأسر، ده معناه دعوة لـ"لأ" مقصدتش كده.
 
أضاف الرئيس خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "يا ترى كل اللى احنا قولناه هيقدر يلبي، وعمل قوة دفع هائلة لقدرات مالية للدولة تجابه ده؟ هقول نظرية متفائلة كل اللى انتوا قولتوا طبقناه إذا ملقتش دخل الدولة بيقفز ويتضعاف كل 3 أو 4 سنين على الأقل.
 
مازح الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: "اكتر واحد بيقاسي معايا هو الدكتور مصطفى، وكبرته قبل أوانه".
 
تابع الرئيس: "اللى احنا فيه صعب قوي.. والرقم اللى انتوا جايين فرحانين بيه قوى والدكتورة هالة عندها ابتسامة جميلة أقولها يا دكتورة مش عاوزين نضحك قولولى كلام يقدر يحل أزمة البلد دي ويطلع بيها لقدام ويبقا ليها مكانة وسط الأمم..اوعوا تفتكروا إن اللى بينجح ويجيب 90 % في الثانوية العامة كده، لازم يذاكر ويشقا ويتحرم من الراحة وكل حاجة علشان يجبب النتيجة دي..عاوزين البلد تطلع لقدام لازم كلنا نحشد ونشتغل".

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادى

المؤتمر الاقتصادى 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

موقع المؤتمر الاقتصادي

مكان انعقاد المؤتمر الاقتصادي 2022

المؤتمر الاقتصادي مصر

المؤتمر الاقتصادي المصري

المؤتمر الاقتصادى المصرى

المؤتمر الاقتصادي اليوم السابع

جلسات المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس

فوائد المؤتمر الاقتصادى

عوائد المؤتمر الاقتصادى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: "دولة زى مصر عاوزة تريليون دولار فى السنة تصرفه"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:59 م

الرئيس السيسي: حاولت أستفيد من الرصيد الشعبى كمسار فكرى يفيد الدولة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:48 م

الرئيس السيسي: أعلم بضعف المرتبات.. أقل من 10 آلاف جنيه لأى حد مش هايعيش

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:42 م

الرئيس السيسي: "زراعة مليون فدان تتكلف 150 مليار جنيه"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:41 م

الرئيس السيسي: نحتاج 250 مليار دولار لتطوير التعليم لنصل لجودة الدول المتقدمة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة