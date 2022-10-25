الرئيس السيسى: "عاوزين البلد تطلع لقدام؟ يبقى لازم كلنا نحشد ونشتغل"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشكلة الزيادة السكانية قائلا: "الزيادة السكانية عبدالناصر والسادات ومبارك الله يرحمهم اتكلموا فيها ومحدش حلها.. طيب ليه متحلتش.. يا ترى المؤسسات الدينية والتعليمية اشتغلت لحل هذا التحدى، كعقبة أمام نمو هذه الامة ولا لأ؟ هل رجال الدين عملوا كده؟، أنا عارف إن الله هو الرزاق بس في كل الفهم للأحاديث والنصوص بنتكلم في إطار قدراتك مش في إطار قدرات الآخرين، والدولة لأنها مش مسؤولة ومش من الصح إنها تصرف على الأسر، ده معناه دعوة لـ"لأ" مقصدتش كده.

أضاف الرئيس خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "يا ترى كل اللى احنا قولناه هيقدر يلبي، وعمل قوة دفع هائلة لقدرات مالية للدولة تجابه ده؟ هقول نظرية متفائلة كل اللى انتوا قولتوا طبقناه إذا ملقتش دخل الدولة بيقفز ويتضعاف كل 3 أو 4 سنين على الأقل.

مازح الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: "اكتر واحد بيقاسي معايا هو الدكتور مصطفى، وكبرته قبل أوانه".

تابع الرئيس: "اللى احنا فيه صعب قوي.. والرقم اللى انتوا جايين فرحانين بيه قوى والدكتورة هالة عندها ابتسامة جميلة أقولها يا دكتورة مش عاوزين نضحك قولولى كلام يقدر يحل أزمة البلد دي ويطلع بيها لقدام ويبقا ليها مكانة وسط الأمم..اوعوا تفتكروا إن اللى بينجح ويجيب 90 % في الثانوية العامة كده، لازم يذاكر ويشقا ويتحرم من الراحة وكل حاجة علشان يجبب النتيجة دي..عاوزين البلد تطلع لقدام لازم كلنا نحشد ونشتغل".