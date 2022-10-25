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الرئيس السيسى: "راعيت فى بيان 3 يوليو تماسك الدولة ومجتمعها بالكامل"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:42 م
الرئيس السيسى: "راعيت فى بيان 3 يوليو تماسك الدولة ومجتمعها بالكامل" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كرم الله على مصر فوق الخيال، مضيفا: "والله والله والله كرمه على مصر فوق خيالكم، وعندما حدثت الأحداث، وساعتها لما جيت عملت البيان 3 يوليو كنت حريصا على تماسك الدولة المصرية ومجتمعها بما فيها هذا الفصيل، لأجل خاطر مصر".
 
تابع الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: "كنت موجود في مجلس الوزراء فكانوا بيقولولي إحنا عايزين نحافظ عليك، وأنت الأيقونة بتاعتنا، وأنت البطل، طيب هو البطل خلاص بقى ولا إيه؟ أنا ضهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل".
 
وأكمل: "أثناء ترشحي فيه 2 من الإعلاميين الأفضل -أقدرهم وأحترمهم- قالوا نعمل معاك لقاء، قلت طيب كويس، وبعد ما خلصت اللقاء معاهم قالولي إحنا ما نمناش امبارح، قلتلهم ليه، قالولي أصل أنت زجاج لا نحب لمسه لأن اللي اتعمل كتير جدا، وإحنا لازم نبقى شايفين وإحنا بنتكلم معاك نخلي بالنا، ولكن بعدها بكام شهر، كنا بنفتتح مشروع للمناطق الخضراء، فحد قال السجادة الحمراء ماشيين عليها! ياااه بعد كام شهر كده؟!، لأ انتوا مش عارفين السياق الإعلامي المطلوب لإدارة الدولة دي في المرحلة دي لمدة 20 سنة، السياق الإعلامي مش خدمة الرئيس ولكن خدمة الفكرة، أنت عايز توحد الجهود، أدبيات التعامل مع الواقع في ظروف غير مناسبة".

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