اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها واجب وطنى والتزام سياسى (فيديو)

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:43 م
الرئيس السيسى: احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها واجب وطنى والتزام سياسى (فيديو) الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: لقد كانت المرأة المصرية وما زالت داعمة وظهيرا لوطنها، ولن أكون مبالغا إذا قلت أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن.

وأضاف الرئيس السيسى، أن المرأة هر رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجردة من أي مصلحة، فهي سر الحياة.

وتابع الرئيس السيسى: أقولها صريحة.. انحيازى للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقى، وأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمياتها هو واجب وطنى والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، بل هو حق سياسى لها، وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياه وبدونه لن يحدث أي نجاح منشود.

 


الرئيس السيسى

المراه

مصر

الوطن

اخر الاخبار

المؤتمر الاقتصادى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة