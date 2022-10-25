اليوم السابع
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الداخلية تعرض فيلمًا تسجيليًا عن التغييرات المناخية وكيفية مواجهتها

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:44 ص
الداخلية تعرض فيلمًا تسجيليًا عن التغييرات المناخية وكيفية مواجهتها أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عرضت الداخلية فيلمًا تسجيليًا عن التغيير المناخ ودور مصر في مواجهته وتنظيم قمة المناخ المرتقبة، حيث جاء ذلك في ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي.
 
وقال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولي اهتمامًا خاصًا بندوة التغيير المناخي. 
 
وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة في كلمة له بندوة الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، لابد من اتخاذ الخطوات الاستباقية المناسبة لمواجهة التغيير المناخية، ومن ثم استضافت مصر قمة المناخ.
 
وتابع: لابد من رفع الوعي لمواجهة التغييرات المناخية والحفاظ على المساحات الخضراء ، والاهتمام بالاقتصاد الاخضر، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تعمل على الحفاظ على البيئة من خلال وضع الخطط الامنية المناسبة، متابعا:  يعمل مركز بحوث الشرطة على بحث التغييرات المناخية وكيفية مواجهتها وتنظيم الندوات في هذا الصدد.
 
ونظمت الداخلية ندوة بعنوان الانعكاسات الامنية لظاهرة التغيير المناخي باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتستضيف الندوة كوادر أمنية وعددا من المتخصصين لبحث الانعكاسات الامنية لظاهرة التغيير المناخي. 

التغييرات المناخية

أكاديمية الشرطة

ندوة التغيير المناخي

ندوة الانعكاسات الامنية لظاهرة التغير المناخي

مركز بحوث الشرطة



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