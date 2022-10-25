الداخلية تضبط 17 ألف كتاب دراسي دون تفويض

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عدد 17000 نسخة كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة داخل مكتبة بكفر الشيخ بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) ببيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط "مالك المكتبة" المذكور، وبالتفتيش فى حضوره عُثر بداخلها على (عدد 17000 نسخة كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.